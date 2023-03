Réforme des retraites : Toujours des perturbations dans les raffineries avec la grève

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le mouvement de grève dans les raffineries pour protester contre le projet gouvernemental de réforme des retraites se poursuit lundi, sans créer pour l'instant de problèmes d'approvisionnement dans les stations-service. "Au moment où on se parle aujourd'hui il y a cinq raffineries qui sont touchées par les mouvements de grève", a indiqué lundi la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher sur RMC. Chez TotalEnergies, 41% des opérateurs postés lundi matin poursuivaient leur mouvement de grève contre le projet de réforme des retraites, a fait savoir un porte-parole du groupe. Le dépôt pétrolier de Haulchin (Nord), près de Valenciennes, était par ailleurs bloqué lundi matin par un barrage de pneus en feu, a constaté un photographe de Reuters. Pour l'heure, le mouvement de grève dans le secteur pétrolier n'a pas eu d'impact sur les approvisionnements dans les stations-service. "Je suis en contact étroit avec la profession qui me confirme que nos stations-service sont bien approvisionnées en carburant et que pour le moment il n'y a pas de rupture particulière", a indiqué lundi Agnès Pannier-Runacher. (Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution de Pascal Rossignol, édité par Matthieu Protard)