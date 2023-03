Réforme des retraites : "Nous continuons d'avancer", dit Macron

PARIS (Reuters) - La réforme des retraites va poursuivre son "chemin démocratique" et continuer d'avancer, a répété vendredi Emmanuel Macron en dépit du durcissement de la contestation sur ce texte dans le pays. "Nous continuons d'avancer, la France ne peut pas être à l'arrêt", a-t-il dit depuis Bruxelles à l'issue d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne. Après son adoption au Parlement via le recours à l'article 49.3 de la Constitution, le projet de loi portant sur la réforme des retraites est actuellement en cours d'examen par le Conseil constitutionnel qui doit le valider avant que le chef de l'Etat ne puisse le promulguer. Jeudi, des heurts ont éclaté à Paris et dans d'autres villes françaises en marge et à l'issue des manifestations organisées à l'appel d'une neuvième journée de contestation de la réforme qui a été marquée par un regain de mobilisation. "Nous ne céderons rien à cette violence", a déclaré vendredi Emmanuel Macron, disant la condamner avec la "plus grande fermeté". (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)