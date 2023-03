Réforme des retraites : Macron souhaite l'entrée en vigueur de la réforme d'ici la fin de l'année

PARIS, 22 mars (Reuters) - Emmanuel Macron a souhaité mercredi que la réforme des retraites entre en vigueur en France d'ici la fin de l'année. "Pour que les choses rentrent en place (...), pour qu'on commence à décaler l'âge légal (...), il faut que ça rentre en vigueur d'ici à la fin de l'année, mais il faut attendre la décision du Conseil (constitutionnel)", a dit le chef de l'Etat lors d'une interview sur France 2 et TF1. "Ce texte va poursuivre son chemin démocratique", a-t-il ajouté. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)