Réforme des retraites : Macron dit souhaiter que la réforme puisse aller au bout













PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré dimanche souhaiter que la réforme des retraites puisse aller au bout alors que l'Assemblée nationale doit examiner lundi des motions de censure déposées après le recours par le gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote le texte relatif à cette réforme. "Après des mois de concertations politique et sociale et plus de 170 heures de débat qui ont abouti sur le vote d'un texte de compromis entre le Sénat et l'Assemblée nationale, le président de la République a exprimé aux deux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale son souhait que le texte sur les retraites puisse aller au bout de son cheminement démocratique dans le respect de tous", a indiqué une source de l'Elysée. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron s'exprime depuis le recours au 49.3. "A la suite des tentatives d'intimidation et des menaces envers des élus et des représentants de l'Etat ainsi que des dégradations de permanences et de bâtiments publics, le président de la République a appelé Gérard Larcher, président du Sénat et Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale pour leur réaffirmer son soutien au Parlement et à l'ensemble de ses parlementaires tout comme la mobilisation du gouvernement pour que tout soit mis en oeuvre pour les protéger", a ajouté la source, confirmant des informations rapportées par les chaînes de télévision, citant l'AFP. (Rédigé par Claude Chendjou, avec Michel Rose)