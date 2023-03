Réforme des retraites : Le gouvernement réquisitionne du personnel au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer

Crédit photo © Reuters

PARIS/MARSEILLE (Reuters) - Le gouvernement a annoncé mardi une réquisition de personnel pour faire fonctionner le dépôt de carburant de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, l'un des sites pétroliers français bloqués par des grévistes opposés à la réforme des retraites. La décision a été prise en raison des "tensions" en matière d'approvisionnement des stations-service dans le Sud-Est de la France où les automobilistes "commencent à vivre une vraie galère", a dit Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, citée dans un communiqué. "Dans ce contexte, nous n'avons d'autre choix que de réquisitionner certains personnels indispensables au dépôt de Fos-sur-Mer. Ce sont des réquisitions ciblées, qui concernent un nombre très restreint de salariés, qui sont très encadrées juridiquement", a-t-elle ajouté. "Je ne le fais pas contre le droit de grève mais pour les Français qui ont besoin de se déplacer (...)." Julien Granato, représentant de la CGT, a en revanche dénoncé une réquisition qui "bafoue le droit constitutionnel à la grève et ne restera pas sans réponse". (Benjamin Mallet à Paris et Marc Leras à Marseille, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)