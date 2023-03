Réforme des retraites : La motion de censure déposée par le groupe Liot rejetée de peu

PARIS, 20 mars (Reuters) - La motion de censure déposée par le groupe centriste Liot après le recours du gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution sur son projet de loi de réforme des retraites a été rejetée lundi par les députés. La motion de censure a recueilli 278 voix "pour", en-deça des 287 voix requises pour faire tomber le gouvernement. Le gouvernement a engagé jeudi sa responsabilité sur la réforme des retraites, contestée au Parlement comme dans la rue depuis plusieurs semaines, pour faire adopter sans vote son texte à l'Assemblée nationale, faute d'être assuré de disposer d'une majorité. Deux motions de censure contre le gouvernement ont été déposées dans la foulée, celle du groupe Liot ainsi qu'une autre émanant du Rassemblement national (RN), qui doit faire encore l'objet d'un vote lundi par les députés. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün)