Réforme des retraites : L'intersyndicale refuse de "tourner la page" et appelle de nouveau à la mobilisation

5 avril (Reuters) - L'intersyndicale a constaté mercredi l'échec d'une réunion avec la Première ministre Elisabeth Borne, qui a refusé leur demande d'un retrait de la réforme des retraites, et appelé à nouveau les Français à manifester massivement jeudi contre le texte de loi relevant à 64 ans l'âge légal de départ. Les syndicats "refusent de tourner la page" et "d'ouvrir d'autres séquences de concertation", a déclaré l'intersyndicale dans une déclaration commune lue par le président de la CFTC, Cyril Chabanier, après environ une heure de discussions à Matignon. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)