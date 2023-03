Réforme des retraites : Elisabeth Borne dit vouloir un vote à l'Assemblée nationale sur le projet de loi

PARIS (Reuters) - La Première ministre Elisabeth Borne a estimé mardi qu'une "majorité existe" sur le projet de loi de réforme des retraites et dit vouloir qu'un vote ait lieu jeudi sur l'ensemble du texte à l'Assemblée nationale. "La commission mixte paritaire sur notre projet pour les retraites se réunira demain [mercredi, ndlr]. Vous serez ensuite conduits à vous exprimer sur la réforme des retraites. Pas sur un soutien au gouvernement, mais sur ce projet, et ce projet seulement !", a-t-elle dit dans l'hémicycle lors de la session de questions au gouvernement. L'exécutif confirme ainsi son désir d'éviter le recours à l'article 49.3 de la Constitution qui permettrait une adoption sans vote mais dont l'utilisation est jugée "dangereuse" par les syndicats opposés au projet. Le gouvernement, qui ne dispose pas d'une majorité absolue au Palais Bourbon, doit convaincre dans le camp des députés Les Républicains (LR), fort de 61 élus encore divisés sur le texte. "Une majorité existe, qui n'a pas peur des réformes, même impopulaires, quand elles sont nécessaires", a déclaré mardi Elisabeth Borne devant les députés. "Avec mon gouvernement, nous sommes pleinement engagés pour que dans les prochains jours, une majorité vote la réforme des retraites", a-t-elle poursuivi. Lors de la réunion du groupe Renaissance mardi matin, les députés "macronistes" se sont tous prononcés en faveur d'un vote du texte, essentiel au lancement du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs rencontré lundi les cadres de la majorité. "Il y aura un vote. Nous voulons un vote. Chacun prendra ses responsabilités", a déclaré la présidente du groupe, Aurore Bergé, selon un participant à la réunion. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)