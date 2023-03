Réforme des retraites : 172 interpellations, 149 policiers blessés à l'issue de la nouvelle journée de manifestations

(Reuters) - Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré jeudi soir que les forces de l'ordre avaient procédé dans la journée à 172 interpellations en France, dont 77 à Paris, lors de troubles survenus en marge de la neuvième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. S'exprimant devant des journalistes, il a fait savoir aussi que 149 policiers et gendarmes ont été blessés lors de ces heurts, évoquant des jets d'acide, de pavés et de cocktails Molotov. En visite à la Préfecture de police de Paris, Gérald Darmanin a indiqué par ailleurs que 140 feux ont été déclarés dans la journée, et que plusieurs dizaines d'incendies étaient toujours en cours. Le ministre de l'Intérieur a rapporté la présence de "1.500 casseurs, pas seulement des Blacks Blocs", et dénoncé des dégradations et pillages à Paris, Bordeaux et Lorient notamment. (Rédigé par Jean Terzian)