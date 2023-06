Référendum au Mali en vue de futures élections

Référendum au Mali en vue de futures élections













BAMAKO (Reuters) - Environ 8,4 millions de Maliens sont invités à participer ce dimanche à un référendum visant à modifier la Constitution que la junte militaire au pouvoir présente comme une étape vers des élections et un retour à un régime civil. Les militaires qui ont pris le pouvoir lors de coups d'État en 2020 et 2021 ont organisé ce scrutin sous la pression de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et promis une transition vers la démocratie. Kollet Sangare, un assistant médical de 35 ans a été l'un des premiers à voter dans un bureau de vote de Bamako. "J'espère que l'équipe pour laquelle j'ai voté gagnera", a-t-il déclaré à Reuters. Une partie des modifications apportées à la Constitution font débat, certains saluant une consolidation des fragiles institutions politiques tandis que d'autres craignent un renforcement excessif des pouvoirs du président. Organisations régionales et Nations unies considèrent ce référendum comme une façon de tester la volonté de la junte d'organiser un processus démocratique, au moment où les militants islamistes multiplient les attaques. "Avec ce projet, nous parions sur l'avenir de notre État, la restauration de son autorité et la confiance retrouvée entre les institutions et les citoyens", a déclaré vendredi le président par intérim, Assimi Goita, dans une allocution télévisée. Les résultats du scrutin sont attendus dans les 72 heures. La France, intervenue en janvier 2013 contre l'insurrection partie du nord du pays, a retiré ses forces du Mali l'été dernier, jugeant impossible de coopérer avec la junte au pouvoir, qui collabore désormais avec le groupe paramilitaire russe Wagner. (Reportage Tiemoko Diallo, Fadimata Kontao, Alessandra Prentice et Bate Felix; Version française Elizabeth Pineau)