Reddit prévoit de lancer son IPO en mars

Reddit prévoit de lancer son IPO en mars













18 janvier (Reuters) - La plateforme de médias sociaux Reddit a un projet détaillé pour lancer son introduction en Bourse (IPO) en mars, une cotation qu'elle envisage depuis plus de trois ans, selon des sources au fait de la question. Si l'opération se concrétise, il s'agirait de la première introduction en Bourse d'un grand groupe du secteur des médias sociaux depuis les débuts de Pinterest en 2019. Celle-ci interviendrait alors que Reddit et ses pairs sont confrontés à une rude concurrence sur les marchés publicitaires de la part de TikTok ou de Facebook, entre autres. Une IPO ferait aussi office de test de l'intérêt de certains utilisateurs de Reddit pour une cotation alors que de nombreux investisseurs particuliers postant sur la plateforme ont contribué à la frénésie autour des actions "mèmes" au cours des trois dernières années, qui a affecté des groupes tels que GameStop et l'opérateur de cinéma AMC Entertainment Holdings. Reddit, qui a déposé confidentiellement sa demande d'introduction en Bourse en décembre 2021, prévoit d'effectuer son dépôt public fin février, de se présenter aux investisseurs potentiels début mars lors d'un roadshow et de réaliser l'introduction en bourse d'ici fin mars, ont indiqué deux des sources. Le groupe basé à San Francisco, évalué à environ 10 milliards de dollars lors de sa levée de fonds en 2021, a l'intention d'offrir environ 10% de ses actions lors de son entrée en Bourse, ont ajouté les sources. Reddit décidera d'une valorisation cible à l'approche de sa cotation, selon les sources. Celles-ci ont averti que le projet pourrait être retardé, comme cela a déjà été le cas par le passé, et ont demandé à ne pas être identifiées. Un porte-parole de Reddit s'est refusé à tout commentaire. Le groupe, fondé en 2005 et connu pour ses groupes de discussion, génère ses revenus principalement grâce à la publicité et propose également un accès premium pour 5,99 dollars par mois. Il n'a pas encore réalisé de bénéfices, a déclaré son dirigeant Steve Huffman dans un message publié sur Reddit en juin dernier. (Reportage Echo Wang et Anirban Sen à New York, avec la contribution de David French et Krystal Hu à New York, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)