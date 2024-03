Reçus à l'Elysée, les partis d'accord pour soutenir l'Ukraine

PARIS (Reuters) - Les partis politiques reçus jeudi à l'Elysée par Emmanuel Macron ont apporté un "soutien indéfectible" à l'Ukraine, selon des participants à la réunion où une partie l'opposition a dénoncé la posture jugée belliqueuse de l'exécutif français. A l'approche du débat de la semaine prochaine à l'Assemblée nationale et au Sénat - qui fera l'objet d'un vote sur l'accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine en février -, le chef de l'Etat s'est entretenu avec les partis représentés au Parlement. "Les différents partis de la majorité, mais aussi les partis d'opposition, ont tous dit qu'il fallait apporter un soutien indéfectible à l'Ukraine", a rapporté un membre du camp présidentiel présent à la réunion. "Si le soutien doit être indéfectible, alors cela veut bien dire qu'il ne faut pas faire défaut à l'Ukraine et faire tout notre possible pour que la Russie ne gagne pas. Et donc ne rien exclure", a ajouté ce membre de l'entourage du président. A lire aussi... Selon cette source, Emmanuel Macron a déclaré : "Face à un ennemi qui ne se met aucune limite, nous ne pouvons nous permettre d'en formuler." Les chefs de partis avaient tous répondu favorablement à l'invitation d'Emmanuel Macron, à la différence du dernier rendez-vous dans ce format qui avait été boudé en novembre par plusieurs leaders de l'opposition, dont Les Républicains. "RÉPONSE PROPORTIONNÉE" L'entretien de jeudi a aussi été l'occasion de revenir sur les propos du chef de l'Etat sur l'hypothèse de l'envoi de soldats en Ukraine - des troupes non belligérantes a précisé par la suite le ministère des Armées - qui a suscité le scepticisme des alliés de la France. "La position du président, c'est celle d'une réponse proportionnée au regard du durcissement russe, sans aucune escalade", a souligné l'entourage d'Emmanuel Macron. L'opposition a pour sa part fustigé le positionnement du chef de l'Etat face à l'évolution de ce conflit qui dure depuis plus de deux ans. "Par sa proposition d'envoi de troupes en Ukraine, Emmanuel Macron a suscité l'inquiétude dans le pays, il a isolé la France sur la scène internationale et il a fait le jeu de Vladimir Poutine en exposant au monde les divisions du camp occidental", a ainsi déploré le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Pour le coordinateur national de La France insoumise, Manuel Bompard, "le président de la République ne semble pas vraiment prendre la mesure du risque que pourrait faire courir pour la France et le monde en général un entêtement dans cette voie militaire". Sur X, le secrétaire général du Parti communiste français, Fabien Roussel, a dénoncé une stratégie avec "la guerre comme seul horizon." "La France doit prendre la tête d'une coalition pour une solution diplomatique", a-t-il écrit. (Reportage Elizabeth Pineau)