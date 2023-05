Recul du climat des affaires en Allemagne

Recul du climat des affaires en Allemagne













(Corrige l'indice des conditions actuelles et des anticipations) BERLIN, 24 mai (Reuters) - Le moral des chefs d'entreprise allemands s'est détérioré en mai, montre mercredi l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques Ifo. Son indice du climat des affaires a reculé à 91,7 après 93,4 (révisé) en avril alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse à 93,0. La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité ressort à 94,8 après 95,1 le mois dernier et celle mesurant l'évolution de leurs anticipations progresse à 88,6 contre 91,7. Tableau (Version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)