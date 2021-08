Records pour le Nasdaq et le S&P à Wall Street

Crédit photo © Reuters

par David French

(Reuters) - Les indices Nasdaq Composite et S&P 500 ont clôturé à de nouveaux plus hauts lundi à la Bourse de New York, les investisseurs privilégiant les valeurs technologiques grâce aux propos jugés rassurants du président de la Réserve fédérale Jerome Powell sur le rythme de resserrement de la politique monétaire de la banque centrale américaine.

Le patron de la Fed a assuré vendredi que la Réserve fédérale resterait prudente dans toute décision éventuelle sur une hausse des taux alors qu'elle tente de ramener l'économie vers le plein emploi. Il a dit vouloir éviter d'accorder une attention excessive à une inflation qu'il juge "transitoire".

Cette mise au point a creusé l'appétit des investisseurs pour les valeurs du secteur technologique, très sensibles à l'évolution des taux. Apple a gagné 3% et atteint un plus haut historique à plus de 153,1 dollars, Microsoft, Amazon, Google ont pris entre 0,4% et 2,3% et contribué à la hausse du Nasdaq, qui a établi un record de clôture à 15 265,89 points (+0,9%).

En hausse de 0,43%, le S&P a également inscrit un nouveau record à 4 528,81 points, après celui du 27 août à 4.513 points.

"Il est désormais clair qu'il y aura un soutien extraordinaire pour l'économie, probablement jusqu'en novembre", a expliqué Ed Moya, analyste marchés pour l'Amérique chez OANDA.

L'indice Dow Jones a en revanche reculé de 0,16%, ou 55,96 points, à 35 399,84 points, plombé notamment par American Express (-4,4%) et Boeing (-4,1%).

Aux valeurs particulières, Paypal a pris 3,6% à la faveur d'informations de CNBC selon lesquelles le service de paiement en ligne envisagerait de développer une plateforme d'achat d'actions pour ses clients aux Etats-Unis.

(version française Jean-Stéphane Brosse)