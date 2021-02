Records de clôture à Wall Street, portée par les espoirs de relance

Crédit photo © Reuters

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a inscrit lundi de nouveaux records de clôture, les investisseurs continuant d'espérer en une reprise économique rapide grâce à l'adoption d'un plan de relance massif et à la progression des campagnes de vaccination contre le coronavirus.

Les trois principaux indices américains ont progressé, le S&P 500 et le Dow enchaînant chacun leur sixième séance consécutive de hausse, la série de gains la plus importante depuis août dernier.

"Les investisseurs commencent à jouer la reprise économique alors que ça commence à marcher pour les vaccins", déclare Paul Nolte, gérant chez Kingsview Asset Management à Chicago.

L'indice Dow Jones a gagné 0,76% à 31 385,76 points, le S&P-500, plus large, 0,74%, à 3 915,59 points et le Nasdaq Composite (0,95%) à 13 987,64 points.

Cette hausse ininterrompue du marché commence néanmoins à susciter quelques inquiétudes.

"Les actions ont été surévaluées pendant la majeure partie de l'année dernière", observe Paul Nolte. "Et ce qui est en train de se passer maintenant avec GameStop et Bitcoin, c'est un signe de spéculation, pas d'investissement."

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen a estimé que l'adoption par le Congrès du plan de relance de 1.900 milliards de dollars (1.575 milliards d'euros environ) de l'administration Biden devrait permettre aux Etats-Unis de renouer avec le plein emploi l'année prochaine.

Aux valeurs, Tesla a pris 1,31% après avoir annoncé un investissement d'environ 1,5 milliard de dollars (1,25 milliard d'euros) en janvier dans le bitcoin, le constructeur automobile prévoyant d'accepter prochainement la cryptomonnaie comme moyen de paiement.

(version française Camille Raynaud)