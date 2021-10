Records à Wall Street malgré le repli de Facebook

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère hausse mardi, le Dow Jones et le S&P-500 s'établissant à de nouveaux records de clôture, même si séance a été marquée par le déclin de Facebook au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels.

L'indice Dow Jones a gagné 0,04%, ou 15,73 points, à 35.754,88 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 8,31 points, soit 0,18%, à 4.574,79 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 9,01 points (0,06%) à 15.235,72 points.

Facebook a reculé de 3,9% dans les échanges, pesant lourdement sur le S&P-500 et le Nasdaq, après avoir prévenu lundi que les changements apportés par Apple en matière de protection des données auraient un impact négatif sur ses activités numériques lors du trimestre actuel.

Notant que les résultats du réseau social n'étaient "pas éblouissants", Ken Polcari, directeur de Kace Capital Advisors, à Boca Raton en Floride, a déclaré que "Facebook a d'autres problèmes".

Il a cité l'audition au Congrès américain d'une ex-employée se présentant comme une lanceuse d'alerte qui a accusé Facebook de privilégier la recherche du profit au détriment de la sécurité de ses utilisateurs, notamment les jeunes.

En dépit du déclin de Facebook, le S&P-500 a atteint un nouveau pic, porté par les entreprises à forte capitalisation boursière.

La quasi-totalité des secteurs majeurs du S&P-500 ont fini dans le vert, aux premiers rangs desquels les secteurs dits défensifs, comme l'immobilier, indiquant une certaine prudence des investisseurs.

Côté valeurs, Nvidia Corp a progressé de 6,7% pour se hisser à un record, tandis qu'Amazon et Apple ont aussi progressé.

Microsoft, Alphabet et Twitter devaient publier leurs résultats trimestriels après-clôture.

(version française Jean Terzian)