Records à Wall Street alors que les résultats apaisent les craintes

par Chuck Mikolajczak et Sinéad Carew

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, le Nasdaq et le S&P-500 s'établissant à des records dans le sillage des gains d'Apple et d'Amazon avant la publication de leurs résultats trimestriels, tandis que les résultats solides d'autres firmes ont rassuré sur leur rentabilité malgré le ralentissement de la croissance économique.

L'indice Dow Jones a gagné 0,68%, ou 239,79 points, à 35.727,63 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 44,74 points, soit 0,98%, à 4.596,42 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 212,28 points (1,39%) à 15.448,12 points.

Après avoir contribué cette semaine à porter le S&P-500 et le Dow Jones à des pics inédits, les grandes valeurs technologiques comme Tesla, Apple et Amazon ont été les principaux catalyseurs du Nasdaq. La firme à la pomme, en hausse de 2,5% à l'issue de la séance, et le géant du commerce en ligne publiaient leurs résultats trimestriels après la clôture.

Caterpillar a progressé de 4% dans la foulée de la publication d'une croissance de bénéfice supérieure aux attentes au troisième trimestre.

De son côté, Merck a bondi de 6% dans les échanges après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel, citant notamment la reprise de la demande pour les vaccins hors-COVID.

Les résultats trimestriels solides ont contribué à atténuer les effets de la publication d'un rapport du département américain du Commerce indiquant un net ralentissement de la croissance de l'économie américaine au troisième trimestre.

D'autres données communiquées dans la journée font état d'un recul des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.

Les investisseurs ont aussi gardé un oeil sur Washington, où le président américain Joe Biden a dit avoir obtenu un accord sur un nouveau plan d'investissement de 1.750 milliards de dollars.

"Nous voyons un ensemble de données macroéconomiques arriver en plein milieu de la saison des résultats du troisième trimestre et cela donne lieu à une sorte de lutte, avec les données macroéconomiques qui semblent indiquer une marge plus faible et les performances des entreprises qui s'avèrent meilleures qu'attendu", a commenté Bill Northey, directeur des investissements chez Bank Wealth Management, à Minneapolis.

Les onze secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé dans le vert, avec en premier lieu le secteur industriel.

(version française Jean Terzian)