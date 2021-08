Records à Wall Street alors que les craintes sur l'inflation se dissipent

Crédit photo © Reuters

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - Si le Nasdaq a décliné, le Dow Jones et le S&P-500 ont atteint des records à la Bourse de New York mercredi alors que des données indiquent que la hausse de l'inflation pourrait s'être stabilisée, tandis que les secteurs liés au rétablissement économique ont profité de l'adoption la veille par le Sénat américain du vaste plan sur les infrastructures.

L'indice Dow Jones a gagné 0,62%, ou 220,30 points, à 35.484,97 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 10,95 points, soit 0,25%, à 4.447,70 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 22,95 points (0,16%) à 14.765,14 points.

D'après les données publiées dans la journée par le département du Travail, la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis a ralenti en juillet et enregistré son plus important déclin en rythme mensuel depuis 15 mois.

"Nous prenons ce léger mieux et tout vent favorable que cela donne aux actions aujourd'hui, mais en réalité le seul effet est d'avoir évité une anxiété supplémentaire si la situation avait été bien pire qu'avéré", a commenté David Joy, stratégiste de marché en chef chez Ameriprise Financial, à Boston.

Ces derniers mois, les investisseurs sont particulièrement attentifs aux pressions inflationnistes sur les prix aux Etats-Unis, avec l'inquiétude que la hausse de l'inflation pousse la Réserve fédérale américaine (Fed) à resserrer plus tôt qu'attendu sa politique ultra-accomodante.

S'exprimant dans la journée lors d'un séminaire en ligne, la présidente de la Réserve fédérale de Kansas City, Esther George, a estimé qu'il était temps pour la banque centrale d'ajuster sa politique monétaire pour réduire le soutien à l'économie américaine.

Au lendemain de l'adoption par le Sénat américain du plan de 1.000 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures, auquel pourrait s'ajouter un ensemble budgétaire de 3.500 milliards de dollars, les matériaux et l'industrie ont été les secteurs du S&P-500 les plus performants.

Les sociétés susceptibles de profiter des projets d'infrastructures ont de nouveau progressé. Caterpillar s'est affiché comme le principal catalyseur du Dow Jones, tandis que Deere, Vulcan Materials et Nucor ont aussi progressé.

Dans le domaine technologique, les valeurs ont effacé des pertes initiales en séance, alors que le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a reculé après cinq jours consécutifs de gains.

Le groupe de cybersécurité NortonLifeLock a bondi après avoir annoncé mardi avoir conclu le rachat de son concurrent britannique Avast pour un montant compris entre 8,1 et 8,6 milliards de dollars, en numéraire et en actions.

Virgin Galactic a dégringolé après que Morgan Stanley a revu à la baisse sa recommandation.

(version française Jean Terzian)