Records à la clôture pour le S&P 500 et le Nasdaq, portés par les résultats

par David French

NEW YORK (Reuters) - Le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux atteint des niveaux records à la clôture de la Bourse de New York après une journée de jeudi mouvementée, les investisseurs s'étant concentrés sur les bons résultats des groupes de distribution et dans le secteur de la technologie, qui ont éclipsé les commentaires sur l'inflation d'un responsable de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones a cédé -0,17%, ou 60,1 points, à 35 870,95 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 15,87 points, soit 0,34%, à 4 704,54 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 72,14 points (0,45%) à 15 993,71 points.

En revanche, le Dow Jones a enregistré sa troisième baisse de la semaine, Cisco Systems ayant pesé sur l'indice de référence.

L'inflation reste au centre des préoccupations des investisseurs, et les marchés boursiers ont d'abord chuté après que le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré que l'inflation devient plus généralisée et que les attentes concernant les futures augmentations de prix sont en hausse.

Le Nasdaq et le S&P 500, ont néanmoins atteint des niveaux records à la faveur de résultats d'entreprises globalement supérieurs aux prévisions et ont été soutenus par les derniers comptes financiers des groupes de distribution.

"Le consommateur est plus fort que prévu; c'est une bonne nouvelle pour le pays dans son ensemble. Un consommateur plus fort est le reflet d'un fort rebond économique", a déclaré Mike Zigmont, en charge du trading chez Harvest Volatility Management, à New York.

Aux valeurs, le fabriquant de puces Nvidia a bondi après avoir battu les estimations trimestrielles et prévu un solide chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre.

Macy's a progressé après avoir a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'année Kohl's a lui aussi augmenté après avoir relevé ses perspectives de ventes pour l'ensemble de l'année..

(version française Camille Raynaud)