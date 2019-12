Records à l'ouverture à Wall Street, le compromis USA-Chine rassure

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a inscrit de nouveaux records dans les premiers échanges lundi, soutenue par la détente commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et des indicateurs meilleurs qu'attendu même si Boeing freine la progression des indices en raison des craintes d'un impact prolongé de l'immobilisation du 737 MAX.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 125,61 points, soit 0,45%, à 28.260,99 points après un pic à 28.291,88 et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,66% à 3.189,69 points après être monté jusqu'à 3.192,75.

Le Nasdaq Composite prenait 0,64% à 8.790,76 points à l'ouverture, là encore un niveau sans précédent.

Robert Lighthizer, le représentant au Commerce des Etats-Unis, a assuré dimanche que l'accord de "phase un" entre Washington et Pékin était acquis même si la date de la signature officielle n'était pas encore fixée. Ce compromis de dernière minute écarte dans l'immédiat la menace d'une nouvelle hausse des droits de douane américains sur les produits importés de Chine.

Autre élément rassurant: l'accélération de la croissance de la production industrielle et des ventes au détail en Chine annoncée en début de journée.

Parmi les grandes valeurs sensibles aux tensions commerciales, Caterpillar gagne 0,93%, Intel 1,12%.

Seule baisse marquée du Dow Jones, Boeing cède 3,04%; le conseil d'administration du géant de l'aéronautique et de la défense est réuni depuis dimanche et selon une source proche du dossier, le groupe envisage de réduire voire d'arrêter la production du 737 MAX.

Dans l'actualité des fusions-acquisitions, DuPont gagne 0,72% au lendemain de l'annonce de la fusion entre sa division de nutrition et de sciences de la vie avec International Flavors & Fragrances, dont l'action cède 6,2%.

(Marc Angrand, édité par Patrick Vignal)