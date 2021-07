Record pour les actions européennes grâce aux résultats

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en hausse jeudi dans la matinée après une avalanche de résultats d'entreprises, pour beaucoup solides, au lendemain des annonces accommodantes de la Réserve fédérale.

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,84% à 6.664,66 points à 08h03 GMT, au plus haut depuis le 18 juin. À Francfort, le Dax prend 0,16% et à Londres, le FTSE est en hausse de 0,38%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,42%, le FTSEurofirst 300 de 0,31% et le Stoxx 600 de 0,34%.

Ce dernier a atteint un nouveau plus haut historique, à 463,51 points.

La séance est plus que chargée en matière de résultats d'entreprises. Danone (+5,16%) s'empare de la tête du CAC 40, le géant agroalimentaire ayant annoncé un nouveau programme de rachat d'actions et un chiffre d'affaires au-dessus des prévisions au deuxième trimestre.

Pour compléter le podium, Airbus gagne 3,26% après l'importante révision à la hausse des objectifs annuels de livraisons et de bénéfice tandis qu'ArcelorMittal prend 4,86% après des résultats supérieurs aux attentes au T2 et le lancement d'un programme de rachat d'actions, qualifié de "plus grande surprise" par J.P. Morgan.

Sanofi (+1,07%), TotalEnergies (+1,95%), Vivendi (+2,00%), STMicro (+3,03%) sont aussi dans le vert après leurs résultats.

Ce n'est pas le cas notamment d'Orange (-3,38%), qui a publié une perte semestrielle grevée par une forte dépréciation sur l'Espagne, ou encore d'Unibail-Rodamco-Westfiel (-2,92%), qui s'attend à ce que la pandémie pèse toujours au second semestre.

Dans le reste de l'Europe, Nokia bondit de 8,44% après un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux prévisions et la révision en hausse des perspectives annuelles.

Le brasseur AB InBev perd 6,3% après des résultats jugés en demi-teinte par les analystes tandis que qu'à Zurich, la banque Credit Suisse abandonne 4,13% après la chute de 78% de son bénéfice net au deuxième trimestre.

(Reportage Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)