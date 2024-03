Record pour le bitcoin, soutenu par l'appétit des investisseurs !

Record pour le bitcoin, soutenu par l'appétit des investisseurs !













Crédit photo © Reuters

par Amanda Cooper, Ankur Banerjee et Hannah Lang LONDRES/SINGAPOUR (Reuters) - Le bitcoin a atteint un niveau record mardi, soutenu par la popularité des fonds cotés (ETF) adossés à la cryptodevise et la perspective d'une baisse des taux d'intérêts mondiaux. La plus grande cryptomonnaie du monde a atteint un sommet de 69.202 dollars mardi, dépassant le précédent record de 68.999,99 dollars atteint en novembre 2021. L'intérêt des investisseurs pour la cryptodevise s'est accru depuis que la Securities and Exchange Commission a approuvé 11 ETF bitcoin fin janvier. Le cours du bitcoin a ensuite baissé, et atteignait à 15h31 GMT 66.636 dollars. A lire aussi... La valeur du bitcoin a progressé de manière fulgurante, prenant 160% depuis octobre dernier, après une année 2022 en net repli. Le bitcoin et les cryptomonnaies ont bénéficié de la perspective d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis par la Réserve fédérale, qui incite les investisseurs à réorienter leurs capitaux vers des actifs à rendement plus élevé ou plus volatils. "Ce sommet marque un tournant pour les actifs numériques", estime Nathan McCauley, PDG et cofondateur de la plateforme cryptographique Anchorage Digital. "Les investisseurs institutionnels étaient autrefois à l'écart ; aujourd'hui, ce sont les principaux moteurs de la hausse des cryptoactifs." Les analystes estiment que le bitcoin a également profité du "halving", qui aura lieu en avril, et qui augmente le volume de calcul nécessaire au "minage" d'un nouveau bitcoin. (Amanda Cooper et Ankur Banerjee, version française Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)