Record de chaleur en Chine avec 52,2° Celsius

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - Un record de chaleur a été battu dimanche en Chine avec une température de 52,2° Celsius enregistrée dans une localité du nord-ouest du pays, dans une vaste zone aride de la région du Xinjiang, rapporte lundi la presse officielle chinoise. Le précédent record de température en Chine était de 50,3°, mesuré dans cette même zone de la "dépression de Tourfan", vaste bassin de dunes de sable et de lacs asséchés situé à plus de 150 mètres sous le niveau de la mer. La Chine, comme plusieurs autres pays d'Asie et plus largement de l'hémisphère Nord, est confrontée à une intense vague de chaleur qui fait craindre une répétition de la sécheresse de l'an dernier. (Rédigé par Ryan Woo, version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)