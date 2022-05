Reconstruire l'Ukraine avec les avoirs russes gelés ? "Du vol", prévient Moscou

(Reuters) - Autoriser l'Ukraine à utiliser les réserves en devises de la Russie gelées par les Occidentaux, hypothèse débattue par le G7 et l'Union européenne selon Berlin, serait un "vol pur et simple", a averti mardi le Kremlin.

Une telle initiative serait "illégale" et entraînerait une "réponse adaptée" de Moscou, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, alors que le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, se dit ouvert à cette idée, afin de reconstruire l'Ukraine, dans une interview accordée à plusieurs journaux européens.

"Je suis politiquement ouvert à l'idée de saisir les actifs étrangers de la banque centrale russe. Nous avons déjà cette discussion au sein du G7 et de l'UE, et il y a des propositions sur la table", déclare Christian Lindner dans cet entretien publié mardi par Handelsblatt, Les Echos, le Corriere della Sera et El Mundo.

"En ce qui concerne les actifs du secteur privé, nous devrons voir ce qui est juridiquement possible. Nous devons respecter l'Etat de droit, même si nous avons affaire à des oligarques russes", ajoute-t-il.

La Russie est soumise à une batterie de sanctions financières et économiques depuis l'offensive lancée par l'armée russe contre l'Ukraine en février dernier.

Les pays du Groupe des Sept ont interdit toute transaction avec la banque centrale russe et saisi des avoirs détenus par celle-ci sur leur territoire pour un montant d'environ 300 milliards de dollars.

