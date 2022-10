Rebond technique de Wall Street à l'entame du 4e trimestre

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi à l'entame du quatrième trimestre après la forte baisse des indices sur le mois de septembre, mais le rebond est limité par Tesla dont les livraisons de véhicules ont déçu.

Une dizaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 298,9 points, soit 1,04%, à 29.024,41 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,81% à 3.614,8 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,35%, soit 36,79 points, à 10.612,418.

Les trois grands indices de Wall Street rebondissent alors qu'ils ont accusé la semaine dernière leur troisième repli hebdomadaire consécutif, le S&P 500 ayant pour sa part affiché son pire mois de septembre depuis la crise financière de 2008, avec une baisse de près de 9%.

"Nous pourrions assister à un rebond au début du trimestre simplement parce que le moral est déjà bas et en raison des creux atteints à la fin du dernier trimestre", explique Jason Pride, directeur des investissements chez Glenmede.

"Nous pensons qu'au cours du trimestre, il deviendra de plus en plus évident que nous nous rapprochons d'une récession alors que la Fed continue d'augmenter les taux d'intérêt. Cela devrait à terme peser à nouveau sur le marché et probablement maintenir le marché plus près, sinon en dessous, des creux auxquels il fait déjà face", a-t-il ajouté.

A cet égard, la publication de 14h00 GMT de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis pour le mois de septembre sera surveillé par les investisseurs.

La tendance haussière est pour le moment emmenée par les valeurs pétrolières comme Exxon Mobil et Chevron, qui prennent respectivement 3,83% et 4,76%, des sources ayant déclaré à Reuters que l'Opep+ envisage une baisse de sa production de plus d'un million de barils par jour lors de sa réunion de mercredi.

Les géants technologiques Meta Platforms et Microsoft gagnent pour leur part respectivement 0,98% et 1,15%.

Tesla, qui a fait état dimanche d'une baisse de 4,9% de ses livraisons de véhicules au troisième trimestre, un chiffre inférieur aux attentes, cède 7,23%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)