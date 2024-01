Rebond prudent en vue en Europe avant l'inflation américaine

par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes devraient rebondir jeudi à l'ouverture après deux séances consécutives dans le rouge mais l'imminence de la publication des chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis pourrait limiter les gains alors que les investisseurs réévaluent le calendrier le baisse des taux des grandes banques centrales à un peu plus de deux semaines de leurs réunions respectives. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,67% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,58% et le FTSE 100 à Londres 0,30%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,65%. Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire les 30 et 31 janvier, tandis que celles de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque centrale européenne (BCE) sont attendues le 1er février, les investisseurs prendront connaissance à 13h30 GMT des données sur les prix à la consommation (CPI) pour le mois de décembre aux Etats-Unis. Le consensus Reuters prévoit une réaccélération du CPI le mois dernier à 0,2% sur un mois et à 3,2% sur un an, après une augmentation respectivement de 0,1% et 3,1% en novembre. "Le risque est que les marchés optent pour une vente en cas de chiffres élevés", prévient Ben Bennett, stratège chez Legal and General Investment Management (LGIM). "La réaction pourrait être plus atténuée si nous obtenions un chiffre modéré", ajoute-t-il. Les traders anticipent désormais une baisse de 140 points de base des taux de la Fed cette année contre 160 prévus à la fin de 2023. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, profitant des gains enregistrés par les valeurs à forte croissance, au premier rang desquelles les géants technologiques. L'indice Dow Jones a gagné 0,45%, ou 170,57 points, à 37.695,73 points. Le S&P-500, plus large, a pris 26,95 points, soit 0,57%, à 4.783,45 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 111,94 points (0,75%) à 14.969,65 points. Après une solide fin d'année 2023, les principaux indices de Wall Street peinent à s'inscrire dans une dynamique positive du fait de données économiques mitigées et de commentaires de responsables de la Fed ayant provoqué chez les investisseurs des doutes sur le calendrier et l'ampleur d'un potentiel virage dans la politique monétaire de la banque centrale américaine. John Williams, président de la Fed de New York, a déclaré mercredi qu'il était prématuré d'appeler à des baisses de taux, citant le chemin restant à parcourir pour ramener l'inflation vers l'objectif de 2%. Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les services de communication ont enregistré la plus importante progression, portés par le bond de 3,65% de Meta Platforms qui a atteint un pic en séance depuis septembre 2021 après que Mizuho a relevé son objectif de cours. D'autres valeurs technologiques, comme Microsoft et Nvidia, ont elles aussi contribué à la performance du S&P-500. Nvidia a pris 2,28% pour grimper à un record de clôture après que le fabriquant de semi-conducteurs TSMC a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain 1,77% à 35.049,86 points, dépassant pour la première fois depuis février 1990 le seuil des 35.000 points. Le Topix, plus large, a pris 1,57% à 2.482,87 points à la clôture. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,80%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,17% et le CSI 300 progresse de 0,44%. CHANGES/TAUX Le dollar recule de 0,12% face à un panier de devises de référence avant les chiffres de l'inflation américaine. L'euro avance de 0,09%, à 1,0981 dollar, tandis que la livre sterling s'affiche à 1,2765 dollar (+0,20%). Parmi les cryptomonnaies, le bitcoin cède 0,36%, à 45.781,64 dollars après l'officialisation par la SEC, le gendarme boursier de l'autorisation des fonds négociés (ETF) adossés à cette devise électronique, qui a pris plus de 70% depuis octobre. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie d'un peu plus d'un point de base, à 4,015% mais reste au-dessus du seuil des 4%. PÉTROLE Le marché pétrolier est impacté par les craintes d'une escalade au Moyen-Orient en raison du conflit entre le Hamas et Israël, tandis que les tensions en mer Rouge se multiplient. Le Brent avance de 0,66% à 77,31 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,63% à 71,82 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)