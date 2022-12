Rebond prudent en Europe, les taux encore au premier plan

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse lundi dans les premiers échanges mais le rebond reste prudent à l'entame d'une semaine dominée encore par les politiques monétaires des banques centrales, dont celle de la Banque du Japon qui pourrait modifier son objectif d'inflation.

À Paris, le CAC 40 avance de 0,62% à 6.492,76 vers 08h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,35% et à Francfort, le Dax gagne de 0,46%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,51%, le FTSEurofirst 300 de 0,38% et le Stoxx 600 de 0,47%.

Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent également un rebond à Wall Street après trois séances consécutives de repli.

Après la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE), la Banque du Japon (BoJ) débute ce lundi sa réunion de politique monétaire qui pourrait se conclure mardi par un changement dans sa politique ultra accommodante. Selon des sources, le gouvernement japonais envisage de réviser l'an prochain sa déclaration conjointe de 2013 avec la BoJ qui engage la banque centrale à atteindre son objectif d'inflation de 2% "le plus tôt possible".

La perspective d'une plus grande flexibilité en matière de politique pour la Banque du Japon a fait monter les rendements obligataires japonais à cinq ans à un pic de huit ans, tandis que le yen s'est raffermi en séance à 135,76 pour un dollar en séance.

En Bourse en Europe, le rebond est emmené par l'énergie qui prend 2,38% dans le sillage de la remontée des cours du pétrole, les investisseurs pariant sur une reprise de la demande en Chine après l'allègement des mesures contre le COVID-19 malgré la hausse des cas de contamination par le virus SARS-CoV-2 dans le pays.

Le secteur des ressources de base (+0,79%) et des nouvelles technologies (+0,54%) sont également recherchés après leur déconfiture de la semaine dernière.

Dans les valeurs individuelles, Sanofi gagne 0,46% après l'annonce d'une extension de sa collaboration avec Innate Pharma (+16,08%) sur les anticorps thérapeutiques engageant les cellules tueuses naturelles en oncologie.

AstraZeneca est en revanche sanctionné après le revers de son traitement Imfinzi en monothérapie dans le cancer du poumon NAPC.

Dans les autres secteurs, le groupe allemand de services internet Freenet, en hausse de 3,56%, profite du relèvement de recommandation de Deutsche Bank à "acheter".

