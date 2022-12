Rebond pour les actions après une semaine dans le rouge

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert et les Bourses européennes progressent à mi-séance lundi à la faveur d'achats à bon compte après les forts dégagements de la semaine passée, bien que les inquiétudes sur la politique monétaire des grandes banques centrales sont loin d'être oubliées. Les contrats à terme signalent un gain de 0,2% pour le Dow Jones, de 0,23% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,32% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,6% à 6.491,25 à 12h11 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,52% et à Londres, le FTSE s'octroie 0,48%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,45%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,51% et le Stoxx 600 de 0,55%.

Ce dernier a perdu 3,28% la semaine dernière et le CAC 40 3,37%, leur pire performance hebdomadaire depuis septembre, en raison de la détermination répétée de la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne, entre autres, à lutter contre la hausse importante des prix à coup de hausses de taux.

"Les marchés se seraient bien passés d'une Christine Lagarde (la présidente de la BCE) 'ultra-hawkish'", a déclaré Carlo Franchini, chez Banca Ifigest. "À l'exception de la Banque du Japon (BoJ) et peut-être de la Banque d'Angleterre, les autres banques centrales n'inspirent guère confiance", a-t-il ajouté.

D'après plusieurs sources, le Japon pourrait revoir l'an prochain son objectif d'inflation pour plus de flexibilité, ce qui pourrait augurer d'un ajustement de la politique ultra-accommodante de la BoJ.

Elément positif pour le sentiment de marché et seul indicateur majeur du jour, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est ressorti au-dessus des attentes à 88,6 après 86,4 en novembre alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 87,4. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Le secteur européen de l'énergie signe la plus forte progression (+2,18%) grâce à la hausse des cours pétroliers. TotalEnergie gagne 2,34%, en tête du CAC 40.

CHANGES/TAUX

Le dollar cède un peu de terrain face à un panier de grandes devises, en baisse de 0,11% et l'euro remonte à 1,0603 dollar.

Le yen avance de 0,23% face au billet vert à la suite d'informations selon lesquelles Pékin envisage de réviser une déclaration de 2013 engageant la banque centrale japonaise à atteindre un objectif de 2% d'inflation le plus tôt possible.

Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, gagne plus de trois points de base à 2,196%, proche d'un pic de six semaines. Son équivalent américain prend près de quatre points à 3,5204%.

PÉTROLE

Le marché du pétrole est en hausse, l'optimisme concernant l'économie chinoise et la reprise de la demande du premier pays consommateur l'emportant sur les craintes liées au COVID-19 et à une récession mondiale.

Le Brent 0,71% à 79,6 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,57% à 74,71 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)