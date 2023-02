Rebond plus marqué que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis

WASHINGTON (Reuters) - Les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté plus qu'attendu en janvier, grâce aux achats de véhicules et d'une série d'autres produits, ce qui montre que l'économie continue de résister à la hausse des coûts d'emprunt. Les chiffres publiés mercredi par le département du Commerce montrent que les ventes ont progressé de 3,0% le mois dernier, contre +1,8% attendu en moyenne par les économistes interrogés par Reuters après une baisse de 1,1% en décembre. Hors automobile, carburants, matériaux de construction et services de restauration, elles ont progressé de 1,7% après une baisse de 0,7% le mois précédent. Cette catégorie est la plus proche de la composante des dépenses de consommation des ménages entrant dans le calcul du produit intérieur brut (PIB). La baisse des ventes en novembre et décembre a été attribuée au fait que les ménages aient commencé plus tôt leurs achats pour les fêtes de fin d'année, ce qui, selon les économistes, n'a pas été entièrement corrigée par le modèle utilisé par le gouvernement. "En résumé, la tendance sous-jacente de la consommation n'est pas aussi faible que les chiffres de décembre l'indiquaient, mais elle n'est pas non plus aussi forte que les chiffres de janvier pourraient le suggérer", déclarait Lou Crandall, économiste en chef chez Wrightson ICAP, avant la publication de la statistique. (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)