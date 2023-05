Rebond en vue pour les indices en Europe (actualisé)

Rebond en vue pour les indices en Europe (actualisé)













Crédit photo © Reuters

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient rebondir vendredi après les pertes affichées en clôture la veille et les spéculations sur une possible pause dans la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Les contrats à terme laissent présager une progression de 0,37% pour le CAC 40 parisien, de 0,24% pour le Dax à Francfort, de 0,34% pour le FTSE à Londres et de 0,35% pour l'EuroStoxx 50. Tous ont fini en baisse jeudi, de 0,5% à 1,1%, le CAC 40 affichant en clôture son plus bas niveau en un mois. Wall Street baissait dans les mêmes proportions, secouée par de nouvelles craintes concernant les banques. Le regain de tension dans le secteur fait espérer à certains acteurs que le cycle de hausse de taux de la Réserve fédérale pourrait prendre fin. Les marchés prévoient que la Fed optera pour un statu quo lors de sa prochaine réunion avant d'entamer des baisses de taux à partir de juillet, selon le baromètre FedWatch du CME. La prudence pourrait toutefois limiter la prise de risque dans l'attente des statistiques de l'emploi aux Etats-Unis en avril, qui doivent être publiées à 12h30 GMT. Le consensus Reuters table sur un ralentissement des créations d'emplois à 180.000, sur un taux de chômage à 3,6% et sur une hausse de 4,2% sur un an du salaire horaire moyen, inchangée d'un mois sur l'autre. Un assouplissement du marché du travail "est la dernière pièce manquante du puzzle nécessaire pour ouvrir la porte à un véritable pivot de la Fed [et elle] se met en place", a déclaré Deutsche Bank dans une note. En Allemagne, les commandes à l'industrie ont chuté de 10,7% en mars, un recul bien plus marqué qu'attendu, montrent les chiffres publiés en début de journée. VOIR AUSSI: GRAPHES-Tour du monde de la politique monétaire des grandes banques centrales LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Wall Street a fini en baisse jeudi, la décision de PacWest d'explorer des options stratégiques, y compris une vente, ayant renforcé les craintes concernant la santé des banques américaines. L'indice Dow Jones a cédé 0,86%, ou 286,5 points, à 33.127,74 points, le S&P-500 a perdu 29,53 points, soit 0,72%, à 4.061,22 points et le Nasdaq Composite a reculé de 58,93 points (-0,49%) à 11.966,40 points. PacWest a chuté de 51%. Western Alliance Bancorp a dégringolé également (-39%) et sa cotation a été suspendue à plusieurs reprises bien qu'elle ait démenti une information du Financial Times selon laquelle elle étudiait la possibilité d'une vente. Sur les 11 indices sectoriels du S&P-500, neuf ont reculé, avec en tête celui de la finance (-1,29%). Parmi les plus grandes banques, JPMorgan a cédé 1,4% et Wells Fargo 4,25%. Après la clôture, Apple a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce aux ventes d'iPhone et à des percées notables en Inde et sur d'autres marchés. Le titre de la première entreprise américaine en termes de valorisation prenait 2% en après-Bourse. Les "futures" sur indices suggèrent pour le moment une hausse de 0,21% à 0,42% à l'ouverture. EN ASIE La Bourse de Hong Kong (+0,55%) monte après la publication de données montrant que l'activité des services en Chine a progressé pour le quatrième mois consécutif en avril, tandis que les actions de Chine continentale sont dans le rouge, plombées par les entreprises liées à l'intelligence artificielle. Le CSI300 baisse de 0,28% et l'indice composite de Shanghaï de 0,48%. CHANGES Le yen (+0,11%) continue de bénéficier de son statut de valeur refuge avec les turbulences du secteur bancaire américain. Celles-ci pèsent sur le billet vert, en repli de 0,18% face à un panier de grandes devises. Les cambistes anticipent en outre des baisses de taux de la Fed dans le courant de l'année. L'euro monte à 1,103 dollar, après que la Banque centrale européenne a laissé entendre jeudi que le resserrement monétaire n'était pas terminé. "Christine Lagarde (le présidente de la BCE) s'est montrée 'hawkish' lors de sa conférence de presse, mais je pense que les marchés financiers n'ont pas vraiment adhéré à son point de vue sur de nouvelles hausses de taux dans les mois à venir", estime Carol Kong, chez Commonwealth Bank of Australia. TAUX La séance a débuté dans le rouge pour le marché obligataire européen, le rendement du Bund allemand à dix ans prenant près de trois points de base à 2,225%. PÉTROLE Les cours du pétrole sont en hausse mais devraient subir une lourde baisse sur la semaine en réaction aux inquiétudes sur l'affaiblissement de l'économie américaine et de la demande chinoise. Le Brent prend 1,13% à 73,32 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,08% à 69,3 dollars. Sur la semaine, le Brent affiche pour le moment un recul de 8,5% et le WTI de 10,3%. (Édité par Kate Entringer)