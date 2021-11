Rebond en Europe mais les doutes sur la pandémie persistent

PARIS, 29 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes repartent de l'avant lundi dans les premiers échanges après avoir chuté lors de la séance précédente à la suite des craintes suscitées par un nouveau variant du coronavirus, des inquiétudes qui pourraient perdurer chez les investisseurs. À Paris, le CAC 40 gagne 0,36% à 6.763,95 points vers 09h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,86% et à Francfort, le Dax avance de 0,14%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,58%, le FTSEurofirst 300 de 0,84% et le Stoxx 600 de 0,51%. Le Stoxx 600 et le CAC 40 ont accusé vendredi leur pire bilan hebdomadaire depuis 13 mois en raison des craintes liées à la situation sanitaire et économique après la découverte d'un variant du coronavirus, appelé Omicron, dont les mutations pourraient potentiellement le rendre résistant aux vaccins actuels.

Alors qu'un médecin sud-africain, parmi les premières à avoir tirer la sonnette d'alarme au sujet d'Omicron, a indiqué que les symptômes liés au variant étaient jusqu'à présent bénins, l'Organisation mondiale de la Santé a estimé lundi que le risque lié au variant était "très élevé" à l'échelle mondiale. "Pour le moment, rien ne permet de constater avec certitude que le risque de ce variant soit bien supérieur à ceux déjà connus et la réaction du marché, brutale, pour clôturer la semaine vendredi a fait suite à une configuration de marché bien particulière. La liquidité était manquante à la suite de Thanksgiving et le marché avait bénéficié de plusieurs semaines de hausse continue", a déclaré Saxo Banque dans une note. Une majorité de secteurs européens évoluent en hausse, la progression la plus importante revenant à l'indice Stoxx du transport et des loisirs qui gagne 2,35%.

Les compagnies aériennes, ébranlées par les inquiétudes concernant les restrictions de circulation, reprennent des couleurs : Lufthansa gagne 2,81% et Ryanair 3,24%. A contre-courant, l'équipementier automobile Faurecia chute de 7,02% après avoir abaissé ses prévisions pour l'exercice 2021. Il entraîne dans son sillage d'autres valeurs du secteur comme Plastic Omnium (-3,34%) et Continental (-3,8%). Le compartiment dans son ensemble abandonne 0,7% Eurofins Scientific avance de 1,65% après avoir annoncé le lancement d'un kit de tests PCR pour le dépistage rapide du variant Omicron. A Londres, BT grimpe de 8,15% après une information de presse selon laquelle le conglomérat indien Reliance Industries envisage une offre pour acquérir l'opérateur télécoms britannique. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)