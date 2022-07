Rebond en Europe, le soulagement sur la Fed l'emporte

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes regagnent du terrain en début de séance vendredi après deux jours de baisse, les déclarations jugées rassurantes de deux responsables de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt retenant davantage l'attention des investisseurs que l'annonce d'une forte contraction de l'économie chinoise.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,56% à 5.948,40 points vers 07h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,66% et à Francfort, le Dax avance de 1,08%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,88%, le FTSEurofirst 300 de 0,77% et le Stoxx 600 de 0,71%.

À Milan, le FTSE-MIB reprend 0,95% après avoir perdu 3,4% jeudi. Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a refusé la démission du président du Conseil, Mario Draghi, un répit dans la crise politique en cours.

Sur le front des taux d'intérêt, Christopher Waller, gouverneur de la Fed, et James Bullard, le président de l'antenne régionale de St Louis de la banque centrale, ont tous deux déclaré privilégier l'hypothèse d'une hausse de 75 points de base de l'objectif des "fed funds" à la fin du mois.

Leurs propos affaiblissent l'hypothèse d'une hausse de 100 points de base, jugée de plus en plus crédible par les investisseurs après les chiffres supérieurs aux attentes des prix à la consommation et des prix à la production publiés ces deux derniers jours.

Sur le marché obligataire, les rendements de référence s'affichent en net recul dans le sillage de ceux des bons du Trésor: le dix ans allemand recule de plus de huit points de base à 1,096% et son équivalent français de plus de sept points à 1,641%.

Parallèlement, la Chine a annoncé que son produit intérieur brut (PIB) s'était contracté de 2,6% sur la période avril-juin par rapport aux trois mois précédents, une contre-performance qui compromet un peu plus l'objectif d'environ 5,5% de croissance affiché par Pékin pour cette année.

La nouvelle pénalise entre autres les valeurs du luxe, très exposées au marché chinois: à Paris, LVMH, Kering et Hermès cèdent entre 0,7% et 1,1% et le suisse Richemont recule de 4,14%, malgré des ventes trimestrielles meilleures qu'attendu.

En hausse, le secteur automobile regagne 1,47% après avoir cédé 6% sur les quatre séances précédentes face aux craintes de récession.

Les investisseurs surveilleront avant l'ouverture de Wall Street les statistiques des ventes au détail et de la production industrielle aux Etats-Unis en juin, puis la première estimation de l'indice de confiance du consommateur de l'université du Michigan.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)