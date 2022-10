Rebond en Europe après six séances d'affilée de baisse

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dans le vert et Wall Street était également en hausse en fin de journée à New York, la séance étant volatile après les chiffres des prix mensuels à la consommation aux Etats-Unis qui ont montré une accélération plus forte que prévu de l'inflation, faisant craindre un important resserrement monétaire le mois prochain.

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 1,04% à 5.879,19 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,35% et le Dax allemand a gagné 1,51%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,93%, le FTSEurofirst 300 0,77% et le Stoxx 600 0,85%.

Le rebond des marchés d'actions en Europe s'est opéré à quelques minutes de la clôture après six séances consécutives de baisse alors que les indices ont évolué dans le rouge pendant une bonne partie des échanges.

Ce retournement a été alimenté par Wall Street où l'indice S&P-500, qui est tombé en séance à un creux de près de deux ans, et le Dow Jones, au plus bas depuis novembre 2020, sont repartis dans le vert une fois digéré les chiffres de l'inflation américaine.

Le département américain du Travail a indiqué que l'indice CPI des prix à la consommation avait accéléré à 0,4% en septembre et à 8,2% sur un an, tandis que le "core CPI", qui mesure l'inflation de base, est ressorti avec un gain mensuel de 0,6% et 6,6% en rythme annuel.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne respectivement une augmentation pour le CPI de 0,2% et 8,1%, et pour le core CPI de 0,5% et 6,5%.

Les traders tablent avec une probabilité de 91% sur une quatrième hausse d'affilée de 75 points du coût du crédit le 2 novembre, tandis que la probabilité d'un relèvement de 100 points de base est évaluée à 9%..

En Europe où une forte hausse des taux est également attendue le mois prochain, l'inflation en Allemagne a été confirmée jeudi en hausse de 10,9% sur un an en septembre.

VALEURS EN EUROPE Le rebond technique en Europe a profité en premier lieu au compartiment du transport et des loisirs (+3,44%), tandis que celui de l'alimentation et des boissons (-1,13%) a accusé la plus baisse.

Dans les valeurs individuelles, Airbus (+3,91%), Safran (+4,85%) et Alstom (+3,91%) ont formé le tio de tête sur le CAC 40. A l'opposé Pernod Ricard (-2,54%) et les groupes de luxe Hermes (-2,29%), LVMH (-0,71%) et Kering (-0,51%) ont figuré parmi les valeurs en queue de peloton.

Ailleurs en Europe, Monte dei Paschi di Siena (MPS) a plongé de 33,14%. La banque italienne a présenté jeudi les modalités de son augmentation de capital prévu la semaine prochaine, qui doit lui permettre de lever jusqu'à 2,5 milliards d'euros de capitaux.

Le producteur norvégien d'aluminium Norsk Hydro, en hausse de 6,74%), a été tiré par des informations de presse selon lesquelles Washington envisage de restreindre les importations d'aluminium russe.

A WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 1,71%, le Standard & Poor's 500 de 1,31% et le Nasdaq de 0,81 %

Des publications de comptes financiers des entreprises animent la tendance alors que les analystes s'attendent à ce que le bénéfice trimestriel des sociétés du S&P progresse de seulement 4,1% contre 11,1% sur les trois mois à juillet, selon les données de Refinitiv.

Applied Materials prend 2,98% malgré un avertissement sur l'impact des nouvelles mesures de restriction américaines à l'exportation vers la Chine.

Le numéro un mondial de la gestion d'actifs Blackrock avance de 2,93% et la compagnie aérienne Delta Air Lines de 3,83% après leurs résultats.

CHANGES

Le dollar chute de 0,94% face à un panier de devises de référence malgré la hausse plus forte que prévu de l'inflation américaine.

L'euro en profite pour revenir à 0,9765 dollar (+0,63%).

La livre sterling prend 2% à 1,1321 dollar à la veille de l'arrêt des achats d'urgence de la Banque d'Angleterre.

TAUX

Les rendements obligataires en Europe ont fini en baisse à l'issue d'une séance volatile. Selon certains analystes, à l'image de Christoph Rieger de Commerzbank, le marché obligataire a été partagé entre les chiffres de l'inflation américaine et les informations selon lesquelles le gouvernement britannique envisage de revoir son projet de baisses d'impôts massives présenté le mois dernier.

Le rendement du Bund allemand à dix ans allemand a cédé 4,7 points de base à 2,296%.

Celui du Gilt britannique de même échéance a reflué de 20,9 points à 4,22%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers repartent à la hausse, l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) ayant annoncé que les stocks de distillats ont chuté de 4,9 millions de barils au cours de la semaine s'achevant au 7 octobre, à 106,1 millions de barils, le niveau le plus bas depuis mai, alors qu'une baisse de seulement deux millions de barils était attendue.

Le Brent prend 2,06% à 94,35 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,13% à 89,13 dollars.

A SUIVRE VENDREDI:

Publication à 12h30 GMT des statistiques des ventes au détail aux Etats-Unis pour le mois de septembre.

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

LA CLÔTURE EN

EUROPE

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Eurofirst 300 1543,50 +11,77 +0,77% -18,34%

Eurostoxx 50 3362,40 +30,87 +0,93% -21,78%

CAC 40 5879,19 +60,72 +1,04% -17,81%

Dax 30 12355,58 +183,32 +1,51% -22,22%

FTSE 6850,27 +24,12 +0,35% -7,23%

SMI 10227,90 +28,58 +0,28% -20,56%

Les valeurs à suivre à

Paris et en Europe :

[WATCH/LFR]

LA TENDANCE A

WALL STREET

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Dow Jones 29744,54 +533,69 +1,83% -18,15%

S&P-500 3626,80 +49,77 +1,39% -23,91%

Nasdaq 10508,80 +91,70 +0,88% -32,83%

Nasdaq 100 10888,08 +102,46 +0,95% -33,28%

Compte rendu de la séance à

Wall Street : [.NFR]

"The Day Ahead" - Le point sur la

prochaine séance à Wall Street [DAY/US]

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 0,9776 0,9704 +0,74% -14,00%

Dlr/Yen 147,08 146,91 +0,12% +27,83%

Euro/Yen 143,81 142,54 +0,89% +10,35%

Dlr/CHF 0,9996 0,9973 +0,23% +9,58%

Euro/CHF 0,9774 0,9679 +0,98% -5,74%

Stg/Dlr 1,1329 1,1103 +2,04% -16,26%

Indice $ 112,4180 113,3200 -0,80% +16,89%

OR

Cours Veille Var. % YTD

Or Spot 1666,01 1672,51 -0,39% +9,82%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 136,81 +0,97

Bund 10 ans 2,28 -0,01

Bund 2 ans 1,90 -0,01

OAT 10 ans 2,87 -0,02 +59,00

Treasury 10 ans 3,95 +0,05

Treasury 2 ans 4,43 +0,14

PETROLE

Cours Précédent Var Var.% YTD

Brut léger US 88,89 87,27 +1,62 +1,86% +45,22%

Brent 94,12 92,45 +1,67 +1,81% +42,54%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)