Rebond des actions européennes dans le sillage de la Chine

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance lundi, soutenues par les chiffres supérieurs aux attentes de la croissance chinoise et par les mesures prises par la Banque populaire de Chine pour soutenir l'économie nationale.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,53% à 7.181,21 points à 09h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,66% et à Francfort, le Dax avance de 0,34%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,43%, le FTSEurofirst 300 de 0,42% et le Stoxx 600 de 0,41%.

Publiées en début de journée, la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale a dépassé les attentes au quatrième trimestre pour atteindre 4% sur un an, faisant ressortir un PIB en hausse de 8,1% sur l'ensemble de 2021.

Bien que la hausse du PIB a été plus importante que prévu au T4, il s'agit de son rythme le plus lent depuis un an et demi, et la croissance des ventes au détail (+1,7%) a été inférieure aux attentes en décembre, au rythme le plus lent depuis août 2020.

Dans ce contexte, la Banque populaire de Chine (BPC) a décidé de réduire son taux de facilité de crédit à moyen terme pour la première fois depuis avril 2020, ce qui nourrit les anticipations de nouvel resserrement de politique monétaire de l'institution chinoise.

"La dynamique économique reste faible dans un contexte de sursauts épidémiques et de difficulté dans le secteur immobilier. Par conséquence, nous anticipons une nouvelle réduction de 20 points de base des taux de la BPC au premier semestre", ont déclaré les analystes de Capital Economics.

Les marchés chinois ont fini la journée en hausse, le CSI 300 des grandes capitalisations gagnant 0,9%.

En Bourse, Renault 2,16%, le constructeur automobile français ayant publié une baisse de ses ventes mondiales en 2021 mais une hausse de ses ventes à particuliers, les plus rémunératrices.

Tirant le FTSE 100 à la hausse, GlaxoSmithKline grimpe de 4,53% après avoir annoncé qu'il avait rejeté une offre de 50 milliards de livres (60 milliards d'euros) d'Unilever (-7,01%) sur son activité de santé grand public.

Credit Suisse abandonne 1,45% après l'annonce de la démission de son président, Antonio Horta-Osorio, qui fait l'objet d'une enquête interne notamment pour violations des restrictions contre la pandémie de COVID-19.

En baisse également, EDF perd 1,31% après l'abaissement de recommandation de HSBC à "conserver".

En raison de la fermeture des marchés américains pour cause de Martin Luther King's Day, la séance devrait rester calme ce lundi. Aucun indicateur majeur ne figure en outre à l'agenda de la journée, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)