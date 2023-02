Rebond des actions après une semaine difficile

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes montent en début de séance lundi, les achats à bon compte alimentant le rebond des actions après le repli de la semaine passée à la perspective de taux d'intérêt toujours plus élevés. À Paris, le CAC 40 gagne 1,1% à 7.266,49 points vers 09h35 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,79% et à Francfort, le Dax avance de 1,16%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,33%, le FTSEurofirst 300 de 0,79% et le Stoxx 600 de 0,87%. La semaine dernière, les principaux indices européens ont affiché leur pire performance hebdomadaire depuis le début d'année après l'annonce d'une nouvelle accélération de l'indice d'inflation PCE, qui fait craindre que la Réserve fédérale poursuive son durcissement monétaire plus longtemps. Les investisseurs anticipent un relèvement des taux de la Fed de 25 points de base lors de sa prochaine réunion mais certains analystes envisagent la possibilité d'une hausse d'un demi-point si l'inflation reste élevée et la croissance forte. "La récente série de données économiques pour les Etats-Unis et la zone euro a douché les espoirs de désinflation rapide (...) Nous avons relevé notre prévision de taux final des fonds fédéraux à 5,75% (soit 25 points de base de plus que le consensus du marché) et pour la BCE à 3,75%. Dans les deux cas, nous ne prévoyons pas de baisse de taux avant le premier trimestre 2024", a déclaré Paolo Zanghieri, économiste senior chez Generali Investments. Parmi les plus fortes progressions du CAC, Michelin avance de 2,30%, des sources de marché indiquant un changement de conseil de Goldman Sachs de "neutre" à "acheter". La deuxième banque allemande Commerzbank gagne 3,56% pour sa première séance depuis sa réintégration dans l'indice Dax. AB Foods, propriétaire de Primark, prend 2,52% après avoir relevé ses prévisions financières pour l'exercice 2022-23 et la société postale néerlandaise PostNL chute de 10,34%, Jefferies déplorant dans une note une prévision annuelle de bénéfice d'exploitation bien inférieure au consensus. SES lâche 9,80% après la publication de ses résultats et prévisions annuels. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)