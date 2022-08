Rebond de Wall Street à l'ouverture, apaisement sur les taux

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi avec le rebond des valeurs de croissance et des groupes technologiques tandis que la baisse des cours pétroliers et l'annonce par le cabinet ADP de créations d'emplois inférieures aux attentes ce mois-ci aux Etats-Unis ont apaisé les craintes sur l'inflation et les taux d'intérêt.

Une dizaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 49,48 points, soit 0,16%, à 31.840,35 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,35% à 4.000,14 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,69%, soit 82,50 points, à 11.965,64.

Un peu plus d'une heure avant l'ouverture de Wall Street, l'enquête mensuelle du cabinet ADP a montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait créé moins d'emplois qu'attendu, soit 132.000 alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 288.000.

Le rapport sur l'emploi, le chômage et les salaires du département américain du Travail sera, lui, publié vendredi. Le consensus prévoit 300.000 emplois non-agricoles créés après 528.000 en juillet.

Un ralentissement du marché du travail pourrait inciter la Réserve fédérale américaine à freiner le rythme de son resserrement monétaire, alors que les traders tablent sur une hausse de 75 points de base des taux de la Fed ce mois-ci après une augmentation de 225 points du coût du crédit depuis mars.

Aux valeurs, les géants de la technologie comme Apple et Alphabet avancent respectivement de 0,56% et 1,11%, tandis que leur indice prend 0,49%

Netflix progresse de 5,29%, la plate-forme de vidéos à la demande ayant annoncé avoir recruté deux cadres du réseau social Snap (+6,09%), Jeremi Gorman et Peter Naylor, pour l'aider dans sa nouvelle offre d'abonnement financée par la publicité.

Côté baisse, les groupes pétroliers comme Chevron et Exxonmobil perdent respectivement 1,97% et 2,17% alors qu'un rapport publié mercredi par l'Opep+ souligne les risques de dégradation de la demande de brut.

La chaîne de magasins d'articles de maison Bed Bath & Beyond, dont l'activité est en difficulté, chute de 24,13% après avoir annoncé la fermeture de 150 boutiques et une baisse importante de ses effectifs.

