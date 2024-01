Rebond boursier prudent en Europe avant les PMI

Rebond boursier prudent en Europe avant les PMI













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse jeudi en début de séance après leur net repli de la veille et avant la publication d'indices PMI sur l'activité économique en zone euro. À Paris, le CAC 40 gagne 0,24% à 7.429,69 points vers 08h25 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,39% et à Francfort, le Dax avance de 0,31%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,29%, le FTSEurofirst 300 de 0,43% et le Stoxx 600 de 0,38%. Publié mercredi soir, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale a livré peu d'éclairage sur le calendrier de baisse des taux que pourrait suivre la Fed, dont les responsables ont noté un "degré inhabituellement élevé d'incertitude" pour l'horizon économique. Dans ce contexte, les investisseurs resteront très attentifs aux données économiques, dont les indices PMI définitifs en Europe attendus plus tard dans la matinée. Aux valeurs, le secteur du pétrole et gaz (+0,94%) soutient la tendance dans le sillage de la progression des cours du brut. A Paris, TotalEnergies gagne 0,66%. Plus fortes baisses du Stoxx 600, le britannique JD Sports décroche de 16,08% après un avertissement sur résultat et l'allemand Evotec chute de 20,28% après l'annonce du départ surprise de son dirigeant. (Rédigé par Blandine Hénault)