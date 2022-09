Rebond avorté en Europe et à Wall Street, repli du dollar

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mardi et loin de leurs plus hauts du jour, la remontée des rendements obligataires et les soupçons de sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 ayant compromis le rebond favorisé en début de séance par une remontée de la livre sterling.

À Paris, le CAC 40 affiche en clôture une baisse de 0,27% (15,57 points) à 5.753,82 points après avoir gagné jusqu'à 1,44%. À Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,52% et à Francfort, le Dax a cédé 0,72%.

L'indice FTSEurofirst 300 a grappillé 0,04% mais l'EuroStoxx 50 a perdu 0,42%, et le Stoxx 600 0,13%.

Tous les grands indices ont effacé la quasi-totalité de leurs gains ans l'après-midi après les informations suédoises et danoises sur des fuites touchant les gazoducs russes Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, Stockholm et Copenhague évoquant un possible sabotage.

Peu après la clôture en Europe, Wall Street, qui gagnait plus de 1% en début de séance après cinq baisses consécutives, réduisait elle aussi sa progression: le Dow Jones était pratiquement revenu à l'équilibre tandis que le Standard & Poor's 500 ne gagnait plus que 0,1% et le Nasdaq Composite 0,52%.

Au-delà des mouvements liés aux tensions géopolitiques, le sentiment de marché est loin d'avoir durablement changé.

"Nous ne prévoyons pas de reflux rapide de l'inflation ou de retour à 2%, ce qui maintiendra la Fed sur la voie de la hausse des taux. Cela implique plus de volatilité et nécessite de la prudence et de l'équilibre en matière d'allocation dd'actifs", expliquent les responsables de la stratégie d'investissement de BlackRock dans une note publiée ce mardi.

Parallèlement, les analystes ont revu à la baisse leurs estimations de résultats du S&P 500 pour les troisième et quatrième trimestres comme pour l'ensemble de 2022: pour juillet-septembre, les profits de l'indice ne devraient augmenter que de 4,6% contre +11,1% attendu début juillet.

TAUX

Si la volatilité reflue un peu sur les marchés actions, les mouvements restent marqués sur l'obligataire, des deux côtés de l'Atlantique, les rendements de référence affichant une nouvelle fois de fortes hausses: celui du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, prenait 14 points de base en fin de séance à 2,228%, au plus haut depuis 11 ans, et son équivalent américain a atteint un plus haut de 12 ans et demi à 3,976%.

La hausse du dix ans américain depuis début août approche désormais 1,5 point de pourcentage.

Sur le marché britannique, le dix ans;, toujours surveillé de près après les turbulences des derniers jours, a dépassé 4,5% pour la première fois depuis 2008. L'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, a prôné une réponse "significative" de la banque centrale mais laissé entendre que celle-ci pouvait attendre la réunion de politique monétaire prévue en novembre.

CHANGES

Le dollar fait une pause après avoir inscrit record sur record ces derniers jours: l'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de référence recule de 0,25%, l'euro remonte à 0,962 et la livre sterling reprend 0,6% à 1,0748, s'éloignant du plus bas historique touché lundi.

VALEURS

Le rebond des Bourses européennes a profité entre autres aux secteur des matières premières (+1,89%) et de l'énergie (+1,43%), la baisse du dollar favorisant la remontée des cours du pétrole et des métaux de base.

En baisse, le compartiment de l'immobilier, particulièrement sensible à la remontée des coûts du crédit, a chuté de 3,97% et atteint son plus bas niveau depuis janvier 2012.

PÉTROLE

La hausse du pétrole s'amplifie au fil des heures tandis que l'ouragan Ian s'approche du golfe du Mexique, où il pourrait conduire à une baisse de la production.

Le Brent gagne 2,68% à 86,31 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,46% à 78,60 dollars.

A SUIVRE MERCREDI:

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

LA CLÔTURE

EN EUROPE

Indices Dernie Var. Var. % YTD

r Points

Eurofirst 300 1541,3 +0,57 +0,04% -18,4

2 6%

Eurostoxx 50 3328,6 -13,91 -0,42% -22,5

5 6%

CAC 40 5753,8 -15,57 -0,27% -19,5

2 6%

Dax 30 12139, -88,24 -0,72% -23,5

68 8%

FTSE 6984,5 -36,36 -0,52% -5,42

9 %

SMI 10126, +53,81 +0,53% -21,3

43 5%

LA TENDANCE

A WALL STREET

Indices Dernie Var. Var. % YTD

r Points

Dow Jones 29214, -45,88 -0,16% -19,6

93 0%

S&P-500 3653,4 -1,55 -0,04% -23,3

9 5%

Nasdaq 10837, +34,15 +0,32% -30,7

07 3%

Nasdaq 100 11276, +22,73 +0,20% -30,9

84 0%

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 0,9613 0,9606 +0,07% -15,4

5%

Dlr/Yen 144,71 144,75 -0,03% +25,7

7%

Euro/Yen 139,12 139,07 +0,04% +6,75

%

Dlr/CHF 0,9895 0,9932 -0,37% +8,47

%

Euro/CHF 0,9513 0,9543 -0,31% -8,27

%

Stg/Dlr 1,0743 1,0684 +0,55% -20,5

8%

Indice $ 113,84 114,10 -0,23% +18,3

00 30 7%

OR

Cours Veille Var. % YTD

Or Spot 1632,8 1621,5 +0,70% +7,64

9 7 %

TAUX

Dernie Var. Spread/Bund

r (pts)

Future Bund 136,93 -1,94

Bund 10 ans 2,24 -0,02

Bund 2 ans 1,98 -0,01

OAT 10 ans 2,84 -0,02 +60,7

0

Treasury 10 3,96 +0,08

ans

Treasury 2 4,31 -0,00

ans

PETROLE

Cours Précéd Var Var.% YTD

ent

Brut léger US 78,39 76,71 +1,68 +2,19 +28,07

% %

Brent 86,10 84,06 +2,04 +2,43 +30,40

% %

(Rédigé par Marc Angrand)