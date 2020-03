Rebond à Wall Street après une semaine noire

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 5,09% lundi, après la correction de la semaine dernière due aux inquiétudes suscitées par l'épidémie de coronavirus.

L'indice Dow Jones a gagné 1.293,96 points à 26 703,32.

Le S&P-500, plus large, a pris 136,01 points, soit 4,60%, à 3.090,23.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 384,8 points (4,49%) à 8.952,17 points.

Le Dow enregistre sa plus forte progression quotidienne depuis 2009, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont chacun connu leur hausse la plus soutenue en une séance depuis décembre 2018.

Ce rebond survient après la semaine la plus noire pour le marché boursier américain depuis la crise financière de 2008, qui fait sombrer jeudi les indices en territoire de correction en raison des craintes d'une récession due au coronavirus.

Les interventions de plusieurs banquiers centraux, notamment celle de Jerome Powell vendredi soir, ont alimenté les anticipations de nouvelles mesures de soutien monétaire face à la propagation du coronavirus.

La Banque centrale européenne se tient prête elle aussi à ajuster tous ses instruments si nécessaire pour y faire face, a déclaré lundi son vice-président, Luis de Guindos.

La réponse pourrait également être budgétaire. L'Union européenne réfléchit ainsi à des mesures susceptibles de protéger son économie, ont fait savoir lundi plusieurs de ses dirigeants alors que le nombre de nouveaux cas et de décès continue d'augmenter.

VALEURS

Les indices américains ont par ailleurs été portés par Apple, qui bondit de 9,3% - sa plus forte progression en une seule séance depuis 2008 - à la faveur d'un relèvement de recommandation.

(Noel Randewich, version française Jean-Philippe Lefief)