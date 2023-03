RDC: Manifestations à Kinshasa contre la visite de Macron

Crédit photo © Reuters

par Benoit Nyemba et Djaffar Al Katanty KINSHASA/GOMA (Reuter) - Plusieurs manifestations ont eu lieu en République démocratique du Congo (RDC) cette semaine, avant la visite du président Emmanuel Macron dans la capitale Kinshasa samedi, pour la dernière étape de sa tournée en Afrique centrale. La RDC n'est pas une ancienne colonie française mais la perception du soutien de Paris au Rwanda voisin a attisé un sentiment anti-français. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 contre lequel il se bat dans l'est du pays. Le Rwanda nie tout soutien au groupe M23. La France et le Rwanda se sont rapprochés après qu'Emmanuel Macron a reconnu en 2021 les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, mais le président a nié favoriser Kigali. Emmanuel Macron s'est par ailleurs joint à la RDC, aux Nations Unies et à d'autres pays pour dénoncer le soutien apporté par le Rwanda au groupe M23, mais a été critiqué pour ne pas avoir commenté plus tôt et plus fermement. Tonny Djoli, manifestant, estime que la France tourne son attention vers l'Afrique centrale en raison d'une rupture des relations avec ses anciennes colonies ouest-africaines. "Il (Emmanuel Macron, ndlr) veut nous faire les beaux yeux (...) Parce qu'il a compris que la majorité de l'Afrique de l'ouest a tourné le dos a la France", a-t-il dit. Le chef de l'État français a plaidé lundi pour un "partenariat renouvelé" avec le continent africain, dans un contexte de perte d'influence de la France au profit de pays comme la Chine, la Turquie, l'Inde et la Russie, qui fait désormais figure de partenaire militaire majeur de l'Afrique via des ventes d'armes et la présence du groupe Wagner. Cette tournée en Afrique centrale, qui passe par le Gabon, l'Angola, le Congo et s'achèvera samedi par la République démocratique du Congo, fait suite à une série de visites sur le continent de hauts responsables américains, russes et chinois. Une centaine de manifestants protestaient déjà contre la venue d'Emmanuel Macron devant l'ambassade de France à Kinshasa mercredi. Un conseiller de l'Elysée voyageant avec le président en Afrique estime que cette manifestation a pour but de mettre la pression sur la France pour qu'elle prenne parti. "On a un objectif, c'est évidemment l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, et puis la prévention du risque d'escalade." Un petit groupe de personnes est arrivé à l'ambassade en agitant des drapeaux russes, mais les responsables de la manifestation ont déclaré qu'ils n'étaient pas affiliés au groupe. Jeudi, des manifestants ont également tenté de se rassembler à Goma, la capitale régionale du Nord-Kivu dans l'est de la RDC, la zone la plus touchée par les combats entre l'armée et le M23 qui fait plus de 600.000 déplacés depuis l'année dernière, mais ils ont été dispersés. "Le président Macron se retrouve dans une position délicate, voire inconfortable. D’un côté il se doit de condamner ce qui se passe avec le M23 et le soutien de Kigali et d'un autre côté, il ne veut pas condamner un partenaire qui aide la France", a déclaré Trésor Kibangula, analyste politique à l'Institut Ebuteli, un centre de recherche congolais soutenu par l'Université de New York. "On sait que la diplomatie française a fait un premier pas en nommant ce qu'il se passe dans l'Est du Congo, en dénonçant le soutien de Kigali, et les gens attendent de voir le président français aller plus loin", a-t-il dit à Reuters mercredi. (Rédigé par Sonia Rolley, avec la contribution d'Elizabeth Pineau à Luanda ; Version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)