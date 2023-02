RDC: Le service aérien humanitaire de l'Onu suspend ses vols dans le Nord-Kivu et l’Ituri-PAM

(Corrige source dans le titre et §1 pour montrer que l'UNHAS a annulé ses vols et non la mission de maintien de la paix, ajoute la province de l'Ituri) GOMA, République démocratique du Congo (Reuters) - Le service aérien d’assistance humanitaire des Nations Unies (UNHAS) a suspendu ses vols dans les provinces orientales de l’Ituri et du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC), à la suite d'une attaque contre un de ses hélicoptère vendredi dernier, a indiqué le Programme alimentaire mondial (PAM). Les vols entre la capitale provinciale Goma et les villes de Beni et Bunia, dans l'est du pays, ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre, a déclaré à Reuters Claude Kalinga, porte-parole du PAM en RDC. "Le vendredi 24 février un hélicoptère géré par l'UNHAS a essuyé des tirs nourris à une dizaine de minutes de Goma alors qu’il rentrait de Walikale à Goma", a déclaré le PAM, qui pilote l'UNHAS, dans un communiqué. L'hélicoptère a pu atterrir à Goma, a indiqué l'agence des Nations Unies, ajoutant que les trois membres d'équipage et dix passagers qui étaient à son bord étaient indemnes. Claude Kalinga a précisé que le groupe armé qui a attaqué l'hélicoptère n'a pas été identifié et que les vols ne reprendraient qu'après une évaluation de la situation sécuritaire. Un soldat de la paix de l'Onu a été tué dans l'est de la RDC le 5 février lorsqu'un hélicoptère exploité par la Monusco (Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC) a été la cible de tirs en plein vol. Une mission de maintien de la paix de l'Onu d'environ 18.200 personnes est déployée dans l'est de la RDC depuis qu'elle a pris le relais d'une précédente opération de l'Onu en 2010. Son mandat consiste notamment à soutenir les efforts du gouvernement local pour stabiliser une région en proie à la violence de groupes rebelles. (Reportage Fiston Mahamba, Stanis Bujakera et Sonia Rolley, rédigé par Anait Miridzhanian, version française Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)