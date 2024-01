RDC: Le parti de Tshisekedi donné en tête des élections législatives

RDC: Le parti de Tshisekedi donné en tête des élections législatives













Crédit photo © Reuters

par Ange Kasongo KINSHASA (Reuters) - Le parti du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est donné gagnant des élections législatives de décembre, montrent dimanche les résultats préliminaires. L'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) a remporté 66 sièges, contre 35 lors des élections de 2018, selon les résultats préliminaires, ce qui pourrait permettre à Félix Tshisekedi de maintenir la coalition au pouvoir en lui donnant la majorité nécessaire pour nommer un nouveau gouvernement. Selon les résultats provisoires annoncés tôt dimanche par la Commission électorale nationale, les partis dirigés par certains des alliés de Félix Tshisekedi ont également remporté plusieurs sièges. La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a confirmé fin décembre la réélection pour un nouveau mandat de cinq ans de Félix Tshisekedi. Les partis d'opposition et les observateurs indépendants ont fait part de leurs préoccupations concernant un manque de transparence en raison notamment des conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections. (Reportage Ange Kasongo, rédigé par Bate Felix; version française Camille Raynaud)