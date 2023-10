RDC : Le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, annonce sa candidature à la présidence

Crédit photo © Reuters

KINSHASA (Reuters) - Le gynécologue Denis Mukwege, qui soigne les victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo (RDC) et lauréat du prix Nobel de la paix, a annoncé lundi qu'il se présenterait aux élections présidentielles de décembre. Surnommé "l'homme qui répare les femmes", ce médecin de 68 ans a soigné des centaines de victimes de viols de guerre à l'hôpital Panzi qu'il a fondé en 1999 dans l'Est de la RDC, ravagé par le conflit. Il affrontera le président sortant, Félix Tshisekedi, dont le premier mandat a été marqué par des difficultés économiques, des épidémies et une aggravation de l'insécurité dans l'Est depuis que le groupe rebelle M23 a lancé une offensive majeure l'année dernière. Le chef du parti d'opposition "Engagement pour la citoyenneté et le développement", Martin Fayulu, arrivé deuxième derrière Félix Tshisekedi lors de la présidentielle de 2018, a confirmé samedi son intention d'être candidat à l'élection prévue en décembre. (Reportage Ange Kasongo, Sonia Rolley et Crispin Kyala ; Version française Kate Entringer)