RDC : La coalition au pouvoir soutient Tshisekedi pour la présidentielle

KINSHASA, 1er octobre (Reuters) - Le président sortant de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a été officiellement désigné dimanche candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre par la coalition politique au pouvoir, l'Union sacrée. Félix Tshisekedi brigue un second mandat dans ce vaste pays, premier fournisseur mondial de cobalt et troisième producteur de cuivre, après avoir remporté un premier mandat lors d'un vote contesté en 2018. Son quinquennat a été assombri par les difficultés économiques, la pandémie de COVID-19, les épidémies d'Ebola et l'insécurité persistante, en particulier dans l'Est où les rebelles du M23 ont pris le contrôle de certains territoires, entraînant une rupture des relations avec le Rwanda voisin. Dimanche, un congrès de la coalition de l'Union sacrée, où figurent des poids lourds politiques comme le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba et son collègue de l'Economie, Vital Kamerhe, a désigné Félix Tshisekedi à l'unanimité. "Félix Tshisekedi a été désigné candidat à la présidence de la République au nom de l'Union sacrée de la Nation", a déclaré André Mbata, porte-parole du parti du chef de l'Etat, sous les acclamations d'une foule rassemblée sous un chapiteau au Palais du Peuple de Kinshasa. Félix Tshisekedi, le fils de l'ancien leader de l'opposition congolaise Etienne Tshisekedi, a promis d'éradiquer la corruption et l'autoritarisme et a rejeté les critiques affirmant qu'il n'a pas tenu ses promesses. L'un de ses principaux adversaires politiques, Martin Fayulu, arrivé deuxième en 2018, a confirmé sa candidature samedi. (Reportage Ange Kasongo ; Version française Elizabeth Pineau)