RDC : L'élection de Tshisekedi confirmée

Crédit photo © Reuters

KINSHASA (Reuters) - Félix Tshisekedi, chef d'Etat sortant de la République démocratique du Congo, a été réélu pour un nouveau mandat de cinq ans, a confirmé dimanche la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Selon cette dernière, Félix Tshisekedi a récolté 73,34% des voix lors du scrutin organisé le 20 décembre dernier. Les chiffres le situent largement devant son principal opposant, Moïse Katumbi (18,08%) et Martin Fayulu, arrivé troisième avec 5,33% des suffrages exprimés. Le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, n'a pas dépassé 1% des voix. L'opposition, qui réclame l'annulation de cette élection, a appelé dimanche ses partisans à descendre dans la rue pour dénoncer un résultat qu'elle juge entaché de nombreuses irrégularités. (Ange Kasongo ; version française Nicolas Delame)