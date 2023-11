RDC : Au moins 19 morts dans une attaque islamiste dans l'est du pays

RDC : Au moins 19 morts dans une attaque islamiste dans l'est du pays













BENI, République démocratique du Congo, 13 novembre (Reuters) - L es membres d'un groupe armé lié à l'État islamique ont tué au moins 19 civils lors d'une attaque dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré lundi un responsable de la société civile. Maurice Mabele Musaidi et un porte-parole de l'armée ont imputé les meurtres perpétrés dans la nuit de dimanche dans la chefferie de Watalinga, à Beni, aux Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe armé ougandais basé dans l'est du Congo qui a prêté allégeance à l'État islamique. D'autres villageois ont fui mais se sont peut-être noyés en tentant de traverser la rivière Lamia pour rejoindre l'Ouganda, a précisé Maurice Mabele Musaidi à Reuters. Les rebelles de l'ADF ont attaqué des civils à leur domicile, a-t-il ajouté. Le porte-parole de l'armée, Antony Mualushayi, a lui fait état de 11 civils tués, tout en précisant qu'il s'agissait d'un bilan provisoire. L'armée congolaise a dit avoir tué au moins six des combattants cette nuit-là, sans donner de détails sur l'opération. (Reportage Yassin Kombi; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)