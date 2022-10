Rassemblement monstre à Berlin en soutien aux manifestants en Iran

BERLIN/DUBAI (Reuters) - Quelque 80.000 personnes, selon la police, ont manifesté samedi à Berlin en soutien au mouvement de contestation en Iran, qui est entré dans sa sixième semaine malgré une répression féroce des autorités.

La mort d'une jeune Kurde iranienne, Mahsa Amini, 22 ans, aux mains de la police des moeurs le 16 septembre à Téhéran a déclenché une vague de manifestations dans la République islamique.

Selon des organisations de défense des droits de l'homme, quelque 200 personnes, dont des mineurs, ont été tuées par les forces de sécurité iraniennes depuis le début du mouvement. La télévision officielle a fait état de 26 morts dans les rangs des forces de sécurité.

A Berlin, les manifestants brandissaient des drapeaux iraniens et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : "Femmes Vie Liberté". Selon les organisateurs du rassemblement, des Iraniens s'étaient déplacés spécialement des Etats-Unis, du Canada et de plusieurs pays de l'Union européenne pour participer à cette démonstration de force décrite comme sans précédent.

"Mort à Khameini", pouvait-on entendre au nombre des slogans contre le régime de Téhéran. Ali Khameini est le guide suprême de la Révolution depuis 1989, le poste le plus élevé de la république islamique.

Selon les vidéos postées sur les réseaux sociaux, les manifestations se poursuivent dans plusieurs villes d'Iran, dont Téhéran, Mashhad, Mahabad (nord-ouest) et dans plusieurs universités du pays. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier la véracité de ces images.

Une vidéo montre des manifestants allumer des feux dans les rues du quartier de Lalehzar, à Téhéran. Sur une autre, on voit des manifestants scander "Mort au dictateur" à Mashhad, dans le Nord-Est.

