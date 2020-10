Rapprochement entre Oddo BHF et la banque suisse Landolt & Cie

PARIS (Reuters) - Le groupe financier franco-allemand Oddo BHF a annoncé jeudi son rapprochement avec la banque suisse Landolt & Cie qui lui permettra de faire de la Suisse son troisième marché de référence, avec la France et l'Allemagne.

"En s’associant à l’expertise et aux savoir-faire historiques des équipes de Landolt & Cie, Oddo BHF entend poursuivre son développement sur les métiers de banque privée et contribuer à l’innovation et la consolidation du secteur dans un marché suisse en pleine évolution", indique le groupe dans un communiqué.

Mercredi, Oddo BHF avait annoncé par ailleurs un partenariat stratégique dans les métiers d’intermédiation et de primaire actions avec la banque espagnole BBVA lui permettant d'élargir sa couverture aux valeurs espagnoles et portugaises.

