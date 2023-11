Ralph Lauren dépasse les estimations de ventes au T2

8 novembre (Reuters) - Ralph Lauren a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu, sa clientèle jeune et aisée continuant à acheter ses produits aux Etats-Unis, signe d'une résistance de la demande à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année. A la Bourse de New York, le titre Ralph Lauren progressait de 6% dans les transactions électroniques. Les pulls, polos et robes de la marque Ralph Lauren ont continué à attirer les acheteurs, en dépit du ralentissement de l'industrie du luxe aux États-Unis. Le groupe a misé sur son site Internet de même que sur ses magasins physiques pour stimuler la demande, renforçant ainsi son activité de vente directe au consommateur, à un moment où plusieurs marques internationales enregistrent une baisse de ventes en gros face à la prudence des détaillants à l'approche des fêtes de fin d'année. Le chiffre d'affaires net de Ralph Lauren a augmenté au cours du deuxième trimestre fiscal pour atteindre 1,63 milliard de dollars, contre 1,58 milliard un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur une légère augmentation à 1,61 milliard de dollars, selon les données de LSEG. Le groupe a par ailleurs maintenu son objectif de chiffre d'affaires annuel, tout en prévoyant une hausse de 1% à 2% pour le troisième trimestre, en deçà de l'estimation moyenne des analystes d'une hausse de 3,8% selon LSEG. (Reportage Deborah Sophia à Bangalore ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)