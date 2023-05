Ralph Lauren a enregistré une hausse surprise de ses ventes trimestrielles

25 mai (Reuters) - Ralph Lauren Corp a fait état jeudi d'une hausse surprise de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et d'un bénéfice largement supérieur aux attentes grâce à ses nouvelles collections saisonnières et ses sacs Polo qui ont trouvé un écho auprès des acheteurs aisés, alors même que les dépenses de luxe ralentissent aux États-Unis. Le groupe a également bénéficié d'une forte reprise de la demande en Chine après l'assouplissement des restrictions contre le COVID-19, avec une augmentation de ses ventes de plus de 30% dans le pays. L'action Ralph Lauren grimpait de plus de 6% dans les premiers échanges à la Bourse de New York. Le chiffre d'affaires en Amérique du nord - premier marché du groupe - a reculé de 3%, un repli moins marqué que prévu. Ralph Lauren s'attend à ce que son chiffre d'affaires augmente entre 1% et 5% à taux de changes constants pour l'exercice 2024, alors que les analystes s'attendaient à une hausse de 5,56% à 6,73 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv. Les grands groupes de luxe tels que LVMH, Kering , propriétaire de Gucci, et Tapestry, fabricant de sacs à main Coach, ont signalé un ralentissement de la demande aux États-Unis, les consommateurs se montrant prudents après une frénésie de dépenses qui a suivi la pandémie. Le chiffre d'affaires net de Ralph Lauren a augmenté pour atteindre 1,54 milliard de dollars au quatrième trimestre, alors que les analystes prévoyaient une baisse à 1,47 milliard de dollars, selon les données IBES de Refinitiv. En excluant les éléments exceptionnels, le bénéfice de Ralph Lauren est ressorti à 0,90 dollar par action sur la période, dépassant le consensus à 0,61 dollar. (Reportage Deborah Sophia à Bangalore; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)